‘Black Mirror’ le 7 puntate più belle da vedere assolutamente

‘Black Mirror’ è diventata, in poco più di un decennio, lo specchio (nero, appunto) della nostra ansia collettiva. Sotto la patina tech, ogni episodio è un racconto travestito da incubo: amori sintetici, cloni digitali, IA con troppi diritti e troppa coscienza. Creata da Charlie Brooker nel 2011, la serie ha sfornato 32 episodi, uno special natalizio, un film interattivo e un’estetica iconica: luci fredde, futuri prossimi e finali da pugno nello stomaco.Ma non è solo per la scrittura tagliente che ‘Black Mirror’ ha lasciato il segno. A elevarla a serie cult ha pensato anche un cast da red carpet list: da Daniel Kaluuya a Miley Cyrus, da Jon Hamm a Salma Hayek. E con la settima stagione appena arrivata su Netflix, è il momento perfetto per recuperare (o ripassare) le puntate più memorabili. Quotidiano.net - ‘Black Mirror’: le 7 puntate più belle da vedere assolutamente Leggi su Quotidiano.net Non è solo fantascienza.è diventata, in poco più di un decennio, lo specchio (nero, appunto) della nostra ansia collettiva. Sotto la patina tech, ogni episodio è un racconto travestito da incubo: amori sintetici, cloni digitali, IA con troppi diritti e troppa coscienza. Creata da Charlie Brooker nel 2011, la serie ha sfornato 32 episodi, uno special natalizio, un film interattivo e un’estetica iconica: luci fredde, futuri prossimi e finali da pugno nello stomaco.Ma non è solo per la scrittura tagliente cheha lasciato il segno. A elevarla a serie cult ha pensato anche un cast da red carpet list: da Daniel Kaluuya a Miley Cyrus, da Jon Hamm a Salma Hayek. E con la settima stagione appena arrivata su Netflix, è il momento perfetto per recuperare (o ripassare) lepiù memorabili.

