Calcio tentata truffa durante la partita Avellino Monopoli scattano le denunce per falsi biglietti

Tentata truffa durante l'incontro di calcio Avellino – Monopoli: quattro denunciati per falsi biglietti - La D.i.g.o.s. della Questura di Avellino ha deferito alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone per tentata truffa poiché, in occasione dell’incontro di calcio Avellino – Monopoli disputatosi lo scorso 13 aprile, le stesse hanno tentato di introdursi all’interno del settore Curva... 🔗avellinotoday.it

Incontro di calcio Avellino – Monopoli: denunciate 4 persone per tentata truffa a seguito di uso di falsi tagliandi d'ingresso.

