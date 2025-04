I funerali di papa Francesco il cardinale Reina affida anima del pontefice defunto alla misericordia del Signore

papa Francesco, anche il cardinale Baldo Reina. E lo ha fatto durante il rito della Ultima Commendatio e Valedictio, in pratica la preghiera con la quale si affida l'anima del papa defunto alla misericordia del Signore.

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Ai funerali del Papa 250mila persone. Cardinale Re: “La sua voce contro gli orrori della guerra”. E la folla applaude - La bara di Papa Francesco è arrivata a Piazza San Pietro accolta da un lungo e commosso applauso dei fedeli a Piazza San Pietro. Verrà adagiata su un tappeto sul sagrato dove a breve cominceranno i ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali Papa Francesco, omelia cardinale Re: “Ha esortato a costruire ponti e non muri” - “’Costruire ponti e non muri’ è un’esortazione che egli ha più volte ripetuto”. Così il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, nell’omelia della messa delle esequie di Papa ... 🔗msn.com

Funerali di papa Francesco, l'omelia del cardinale Re: «Ha sempre esortato a costruire ponti e non muri». Il testo integrale - In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso ... 🔗msn.com