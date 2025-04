Cina fioritura primaverile a Xi’an

Xi’an, a Xi’an, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, il 10 aprile 2025. Una foto aerea scattata da un drone l’8 aprile 2025 mostra ciliegi in fiore lungo una strada a Xi’an, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: fioritura primaverile a Xi’an Leggi su Romadailynews.it Persone ammirano i tulipani presso il Giardino botanico di, a, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, il 10 aprile 2025. Una foto aerea scattata da un drone l’8 aprile 2025 mostra ciliegi in fiore lungo una strada a, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi. Agenzia Xinhua

Cina: Dali, turismo per fioritura primaverile stimola rivitalizzazione rurale - Un vivace arazzo di boccioli e’ in piena fioritura nella contea Eryuan di Dali, nello Yunnan cinese, e infonde nuova vitalita’ al turismo rurale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6031392/6031392/2025-03-26/cina-dali-turismo-per-fioritura-primaverile-stimola-rivitalizzazione-rurale Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: ammiriamo fioritura primaverile delle piante - Questa foto aerea panoramica, scattata il 16 marzo 2025, mostra dei turisti che si godono la fioritura della tabebuia chrysantha nell’area panoramica del monte Qingxiu a Nanning, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Delle persone in costumi tradizionali si godono i ciliegi in fiore nella citta’ di Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ieri 17 marzo 2025. 🔗romadailynews.it

Cina: fioritura primaverile in diverse aree del Paese - Fiori di colza in piena fioritura fotografati nella contea di Maguan della prefettura autonoma Zhuang e Miao di Wenshan, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 14 marzo 2025. Con l’arrivo della primavera, i fiori sono in piena fioritura in diverse aree del Paese. Una foto aerea scattata da un drone il 15 marzo 2025 mostra turisti che si godono il paesaggio di fiori in piena fioritura in una localita’ panoramica della citta’ di Yancheng, nella provincia cinese orientale del Jiangsu. 🔗romadailynews.it

Cina: spettacolo primaverile della cascata Hukou - La cascata Hukou, sul Fiume Giallo nel nord della Cina, e' entrata nella stagione di "inondazione di fiori di pesco", mentre i peschi lungo le rive ... 🔗romadailynews.it

Cina: tecnologia aiuta agricoltori con inizio di agricoltura primaverile – VIDEO - Pechino, 18 mar 12:22 – (Xinhua) – Seminare in modo più intelligente. Con l’inizio dell’agricoltura primaverile in Cina, la tecnologia e i macchinari agricoli stanno aiutando gli agricoltori a ... 🔗cronachenuoresi.it