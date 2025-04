Auto Cina punta a dominio EV nelle vendite di nuovi veicoli entro il 2035

Cina intensifichera’ gli sforzi per allineare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto con i sistemi di energia rinnovabile, con l’obiettivo di rendere i veicoli puramente elettrici (EV) “il mainstream nelle vendite di nuove Automobili” entro il 2035, secondo una circolare diffusa ieri. Il Paese prevede inoltre di realizzare un’applicazione su larga scala dei camion pesanti a nuova energia e di istituire un sistema di approvvigionamento di carburante verde per il settore dei trasporti entro il 2035, secondo la circolare congiuntamente emessa dal ministero dei Trasporti e da altri nove dipartimenti. La circolare ha sottolineato gli sforzi per far progredire lo sviluppo e l’utilizzo di energia pulita lungo e intorno alle infrastrutture di trasporto, comprese ferrovie, strade e porti. Romadailynews.it - Auto: Cina punta a dominio EV nelle vendite di nuovi veicoli entro il 2035 Leggi su Romadailynews.it Laintensifichera’ gli sforzi per allineare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto con i sistemi di energia rinnovabile, con l’obiettivo di rendere ipuramente elettrici (EV) “il mainstreamdi nuovemobili”il, secondo una circolare diffusa ieri. Il Paese prevede inoltre di realizzare un’applicazione su larga scala dei camion pesanti a nuova energia e di istituire un sistema di approvvigionamento di carburante verde per il settore dei trasportiil, secondo la circolare congiuntamente emessa dal ministero dei Trasporti e da altri nove dipartimenti. La circolare ha sottolineato gli sforzi per far progredire lo sviluppo e l’utilizzo di energia pulita lungo e intorno alle infrastrutture di trasporto, comprese ferrovie, strade e porti.

