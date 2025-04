Tentano furto in un bar scappano su un8217auto rubata e aggrediscono i carabinieri a bordo due 16enni

furto, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Leggi su Fanpage.it I due minori sono stati portati in un centro di prima accoglienza a Roma. Sono accusati di ricettazione, tentato, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Approfondimenti da altre fonti

Ceprano, tentano il furto in un supermercato ma vengono subito arrestati - E' tarda mattina nel centro cittadino di Ceprano, nel sud della provincia di Frosinone, quando tre persone, due donne ed un uomo, tutti rumeni domiciliati a Roma e già gravati da diversi precedenti polizia anche specifici, si fingono clienti del supermercato simulando una spesa, che in realtà non... 🔗frosinonetoday.it

Donna incinta si sente male dopo furto in casa, i ladri tentano di forzare una cassaforte con dentro armi - TRIESTE - Una donna in gravidanza si sente male quando scopre che la casa è stata svaligiata. E’ successo in via Angelo Emo, la coppia è tornata a casa nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 febbraio, e ha trovato la casa a soqquadro, realizzando che ignoti ladri avevano forzato la porta... 🔗triesteprima.it

Tentano furto di carburante in azienda agricola, colpo sventato dai vigilantes - Tempo di lettura: 2 minuti È fallito il colpo che un gruppo di sei malviventi incappucciati ha tentato di effettuare ai danni di un’azienda agricola a Battipaglia. Nel mirino dei ladri cinque taniche di carburante e alcuni attrezzi dalla struttura: il colpo è saltato grazie all’intervento della vigilanza privata. È successo sabato notte, intorno a mezzanotte e mezza quando la banda con il volto coperto da un passamontagna si è introdotta nell’officina meccanica di un’azienda agricola della zona, squarciando con attrezzi da scasso la serranda esterna, e tentando di rubare quattro taniche di ... 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prima tentano di rubare in un bar, poi scappano inseguiti dai carabinieri. VIDEO; Tentato furto al bar Tiffany di Salerno: sale la tensione tra cittadini e commercianti; Palermo: tenta di scassinare un bar e minaccia di morte un passante; Bucano il muro per rubare all’Apple Store, ma scappano a mani vuote. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tentano il furto, fuggono in auto e si scontrano - Inseguiti da una ’gazzella’ dei carabinieri dopo il fallito blitz in un bar, tre malviventi centrano una recinzione e si dileguano a piedi ... 🔗msn.com

Prima tentano di rubare in un bar, poi scappano inseguiti dai carabinieri - SANT’ILARIO (Reggio Emilia) – Tentato furto nella notte, alle 4, ai danni dei bar Anna sulla via Emilia a Calerno di Sant’Ilario. I malviventi hanno cercato di forzare prima la porta di ingresso del l ... 🔗reggionline.com

Colpo notturno al bar i ladri scappano con sigarette e contanti - Bar tabacchi svaligiato nella notte a San Martino. Gli scassinatori hanno preso di mira «La meccanica del caffè» che si trova in via Piemonte. Sono fuggiti con il denaro del fondo cassa e di diverse s ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it