Wullaert fiduciosa All’Inter Women per scrivere la storia

Wullaert ha commentato la vittoria dell'Inter Women contro la Juventus per 4-1, indicando il suo significato per le ambizioni complessive della squadra nerazzurra.L'ENTUSIASMO – Tessa Wullaert si è espressa a InterTV sul successo della sua squadra contro la Juventus per 4-1. La calciatrice nerazzurra ha sottolineato il valore di tale vittoria, in continuità con i suoi auspici futuri in maglia Inter: «Volevamo davvero vincere, non ci bastava aver raggiunto l'obiettivo della Champions. Abbiamo dato tutto, la squadra è molto unita e ognuna ha un ruolo fondamentale. Abbiamo lavorato tanto per questi traguardi ed è per questo che sono qui: per vincere e scrivere un pezzo di storia».

