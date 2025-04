Fermi tutti il 29 maggio esce il nuovo spf di The Ordinary

maggio in Italia il nuovo spf di The Ordinary, uno dei brand skincare più amati per rapporto qualità prezzo. Il brand lancia il nuovo UV Filters SPF 45 Serum. Formulato con filtri chimici approvati dalla FDA, secondo il marchio di proprietà di Deciem permetterà di ottenere una protezione alta, leggera e senza lasciare l’effetto bianco sulla pelle.Il nuovo spf di The Ordinary è il prodotto che stavamo aspettandoIl brand aveva già provato, nel 2018, a lanciare il suo solare. Si chiamava Mineral UV Filters SPF 30 with Antioxidants, ma per alcuni consumatori la consistenza della formula fosse troppo densa. Altri ancora lamentavano invece il fatto che lasciasse una patina bianca. Alla fine, il brand ha deciso di ritirate il prodotto nell’ottobre 2023, per tornare a lavorare ancora sullo sviluppo di una nuova protezione solare. Metropolitanmagazine.it - Fermi tutti: il 29 maggio esce il nuovo spf di The Ordinary Leggi su Metropolitanmagazine.it Arriva il 29in Italia ilspf di The, uno dei brand skincare più amati per rapporto qualità prezzo. Il brand lancia ilUV Filters SPF 45 Serum. Formulato con filtri chimici approvati dalla FDA, secondo il marchio di proprietà di Deciem permetterà di ottenere una protezione alta, leggera e senza lasciare l’effetto bianco sulla pelle.Ilspf di Theè il prodotto che stavamo aspettandoIl brand aveva già provato, nel 2018, a lanciare il suo solare. Si chiamava Mineral UV Filters SPF 30 with Antioxidants, ma per alcuni consumatori la consistenza della formula fosse troppo densa. Altri ancora lamentavano invece il fatto che lasciasse una patina bianca. Alla fine, il brand ha deciso di ritirate il prodotto nell’ottobre 2023, per tornare a lavorare ancora sullo sviluppo di una nuova protezione solare.

