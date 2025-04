Filippo Magnini e Giorgia Palmas tornano bambini a Disneyland Paris

Filippo Magnini e Giorgia Palmas continuano a raccontare la loro vacanza da sogno, che dopo la tappa in Sardegna li ha portati dritti a Disneyland Paris. Un cambio di scenario che ha il sapore della magia, tra attrazioni spettacolari, scenografie fiabesche e momenti da immortalare in famiglia.Tutto parte da una doppia storia Instagram, pubblicata su entrambi i profili: "Abbiamo portato i cagnolini nella loro oasi a cinque stelle - scherzano i due – perché noi partiamo e andiamo in un posto dove le parole principali sono: magia, colori, giochi, fantasia, stupore, dolci. insomma, dove andiamo secondo voi?". E con lo sfondo del castello del parco viene rivelata la meta: "Eccoci!" scrive Giorgia Palmas.

