Non vi fate ammonire occhio Salernitana tutta la difesa è in diffida

Salernitana è diventata una squadra compatta, aggressiva, di categoria. La cura Marino le ha restituito fiducia, punti e anche la sufficiente cattiveria agonistica.Il rovescio della medaglia è qualche calcio in più: contrasti decisi, tackle ruvidi, il fallo tattico quando serve. Al termine di. Salernotoday.it - "Non vi fate ammonire": occhio Salernitana, tutta la difesa è in diffida Leggi su Salernotoday.it Laè diventata una squadra compatta, aggressiva, di categoria. La cura Marino le ha restituito fiducia, punti e anche la sufficiente cattiveria agonistica.Il rovescio della medaglia è qualche calcio in più: contrasti decisi, tackle ruvidi, il fallo tattico quando serve. Al termine di.

Cosa riportano altre fonti

"Non vi fate ammonire": occhio Salernitana, tutta la difesa è in diffida - La Salernitana è diventata una squadra compatta, aggressiva, di categoria. La cura Marino le ha restituito fiducia, punti e anche la sufficiente cattiveria agonistica.Il rovescio della medaglia è qualche calcio in più: contrasti decisi, tackle ruvidi, il fallo tattico quando serve. Al termine di... 🔗salernotoday.it

Alberto Forchielli: «Ai giovani dico: non fate il liceo classico, e andate all'estero. Ho lasciato l'America, Trump e Musk sono terrificanti» - L'imprenditore ed esperto di economia Alberto Forchielli fa un bilancio della sua vita e del mondo nell'anno in cui compirà 70 anni e lancerà il suo progetto politico di centro. Ne ha per tutti: da Trump a Musk, da Schlein a Meloni, da Xi a Putin 🔗vanityfair.it

Fedez fa "ammonire" Corona, lo sfogo di Lucarelli: "Io ignorata" - Ignorata dalle autorità che per Fedez si sono mosse a tempo record. È la denuncia di Selvaggia Lucarelli presa di mira da Fabrizio Corona con pesanti insulti nel suo spettacolo a teatro, a Milano. In un lungo post sui social la giornalista rivela che la "prima denuncia al soggetto", ossia nei confronti dell'ex agente fotografico, "è del gennaio 2024, ne sono seguite altre sei nell'indifferenza più totale della procura (neppure una conclusione delle indagini) . 🔗iltempo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non vi fate ammonire: occhio Salernitana, tutta la difesa è in diffida; Feyenoord-Inter, pericolo giallo per quattro nerazzurri: vista l'emergenza, occhio soprattutto a Dumfries e Pavard; La vera correzione fraterna è dolorosa; Sesso in piazza a Sampierdarena, i residenti insorgono. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Non vi fate ammonire": occhio Salernitana, tutta la difesa è in diffida - Il cartellino giallo che l'arbitro ha esibito a Ruggeri aggiunge un altro stopper alla lunga lista d giocatori a rischio squalifica. Sono in bilico anche Ferrari e Lochoshvili ... 🔗salernotoday.it