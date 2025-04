Trump Zelensky la foto del incontro costruttivo in Vaticano che resterà nella storia

Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. La foto, diffusa dalla presidenza ucraina e rilanciata subito da tutti i siti del mondo, è destinata a rimanere nella storia e a lasciare un segno nella giornata dell'addio al successore di Pietro che fino all'ultimo ha usato la flebile voce per mettere a tacere le armi. Due scatti mostrano i big seduti uno davanti all'altro e probabilmente intenti a scambiarsi visioni e punti di vista sui fatti e sul conflitto che sta lacerando il cuore dell'Europa. Iltempo.it - Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia Leggi su Iltempo.it Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "" faccia a faccia. Dove?Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. La, diffusa dalla presidenza ucraina e rilanciata subito da tutti i siti del mondo, è destinata a rimaneree a lasciare un segnogiornata'addio al successore di Pietro che fino all'ultimo ha usato la flebile voce per mettere a tacere le armi. Due scatti mostrano i big seduti uno davanti all'altro e probabilmente intenti a scambiarsi visioni e punti di vista sui fatti e sul conflitto che sta lacerando il cuore'Europa.

