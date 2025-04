Rubano 5mila euro a un uomo con la tecnica della gomma sotto gli occhi della polizia arrestati

uomo ha riposto i soldi che aveva appena prelevato dalla banca. Poi sono entrati in scena. E in pochi istanti, con la tecnica della gomma bucata – nemmeno troppo nuova – hanno portato via. Milanotoday.it - Rubano 5mila euro a un uomo con la "tecnica della gomma" sotto gli occhi della polizia: arrestati Leggi su Milanotoday.it Hanno scelto con attenzione la vittima, hanno studiato i suoi movimenti. E sono stati molti attenti a dove l’ha riposto i soldi che aveva appena prelevato dalla banca. Poi sono entrati in scena. E in pochi istanti, con labucata – nemmeno troppo nuova – hanno portato via.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rubano un orologio da 5mila euro in una nota gioielleria e fuggono: rintracciati dalla polizia - Fabriano (Ancona), 29 marzo 2025 - Rubano un orologio da 5mila euro in una nota gioielleria di Fabriano (Ancona) e fuggono in auto: individuati dalla polizia e denunciati. Dettagli del furto Il fatto risale al 22 marzo: erano le 12 quando due uomini, dall'atteggiamento distinto e ben vestiti, sono entrati nel negozio. In gioielleria, in quel momento, c'erano molti clienti: uno dei due malviventi ha fatto da copertura con il proprio corpo mentre l'altro si è impossessato dell'orologio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Furto in macelleria a Cesena: rubano un prosciutto. Danni per 5mila euro / Video - Cesena, 17 aprile 2025 – Mezzanotte è passata da una ventina di minuti quando uno scooter si ferma davanti alla vetrina di ‘Cesena Carni’, macelleria affacciata sulla via Emilia, che in quel tratto prende il nome di viale Carlo Cattaneo. Il motorino non ha la targa e trasporta due giovani. Uno scende e utilizzando un grosso tubo si accanisce contro la vetrina del punto vendita. Al primo colpo si accendono le luci e scatta l’allarme. 🔗ilrestodelcarlino.it

Rubano un orologio da 5mila euro: traditi dalle spycam, presi i ladri del colpo in gioielleria a Fabriano - FABRIANO Avevano rubato un orologio firmato, del valore di oltre 5mila euro, in una gioielleria del centro (poi è stato recuperato giorni dopo in Lombardia), ma i due ladri sono stati... 🔗corriereadriatico.it

Su questo argomento da altre fonti

Appostati fuori dalla banca, così in 4 hanno rubato 5mila euro a un uomo con la tecnica della gomma; Milano, col metodo della “gomma bucata” rubano 5mila euro appena prelevati; Gli rubano 5.000 euro al parcheggio degli Archi ma li ritrova poco dopo; Sfonda la vetrina del Compro Oro a Fabriano: caccia al ladro in fuga. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rubano 5mila euro a un uomo con la "tecnica della gomma" sotto gli occhi della polizia: arrestati - Gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese hanno fermato tre uomini: devono rispondere di furto aggravato in concorso ... 🔗milanotoday.it

Milano, col metodo della “gomma bucata” rubano 5mila euro appena prelevati. Alla fine interviene la polizia - I complici hanno atteso la vittima all'esterno di un istituto bancario di via Padova. A quel punto è scattato il raggiro, fortunatamente sotto gli occhi degli agenti ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Rubano un orologio da 5mila euro in una nota gioielleria e fuggono: rintracciati dalla polizia - Il fatto risale al 22 marzo: erano le 12 quando due uomini, dall'atteggiamento distinto e ben vestiti, sono entrati nel negozio. In gioielleria, in quel momento, c'erano molti clienti: uno dei due ... 🔗ilrestodelcarlino.it