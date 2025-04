Val Fortore Carburante e sigarette sotto minaccia di una pistola finta denunciato

Fortore. I carabinieri di Colle Sannita denunciato un uomo per estorsione e detenzione abusiva di armiI Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un uomo della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di estorsione e detenzione abusiva di armi.Qualche giorno fa un uomo aveva fatto rifornimento di Carburante all’auto in un distributore della Val Fortore ed aveva acquistato un pacchetto di sigarette nella rivendita di tabacchi annessa. Al momento del pagamento, però, aveva preteso dalla titolare dell’attività commerciale un credito per il denaro dovuto e, al diniego opposto dalla donna, l’aveva minacciata con una pistola, imponendole la sua pretesa ed allontanandosi velocemente. Leggi su Puntomagazine.it Val. I carabinieri di Colle Sannitaun uomo per estorsione e detenzione abusiva di armiI Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoin stato di libertà un uomo della Val, già noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di estorsione e detenzione abusiva di armi.Qualche giorno fa un uomo aveva fatto rifornimento diall’auto in un distributore della Valed aveva acquistato un pacchetto dinella rivendita di tabacchi annessa. Al momento del pagamento, però, aveva preteso dalla titolare dell’attività commerciale un credito per il denaro dovuto e, al diniego opposto dalla donna, l’avevata con una, imponendole la sua pretesa ed allontanandosi velocemente.

