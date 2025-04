Funerali a che ora il Papa arriverà alla Basilica di Santa Maria Maggiore

Papamobile con a bordo Papa Francesco ha da poco lasciato San Pietro e si sta dirigendo verso Santa Maria Maggiore. A che ora arriverà a destinazione. La Santa messa per i Funerali di Papa Francesco è da poco terminata. La salma del Padre è stata prima riportata all'interno della Basilica di San Pietro in attesa dell'inizio del corteo funebre, che è partito da pochi secondi.Funerali, a che ora il Papa arriverà alla Basilica di Santa Maria Maggiore (Ansa Foto) – notizie.comLa Papamobile che ha utilizzato per un viaggio in Oriente nel 2015 è stata adibita a carro funebre per permettere di ospitare la bara e ai fedeli di salutare per l'ultima volta il Pontefice. L'auto raggiungerà la Galleria Pasa, attraverserà il ponte e Corso Vittorio Emanuele fino a piazza Venezia. Poi proseguirà per via dei Fori Imperiali, salendo per via Labicana, infine svolterà in via Merulana per arrivare alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Sistemi anti-droni, intercettori e migliaia di agenti: il piano sicurezza per i funerali del Papa - Sicurezza ferrea nella capitale in vista di sabato prossimo. Previste 170 delegazioni stranieri, Parioli chiusi per l'arrivo di Donald Trump 🔗ilgiornale.it

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

