La Rivierabanca Rimini chiude la Regular Season contro HDL Nardò

Rivierabanca Rimini resta l’ultimo ballo della stagione regolare prima di buttarsi a capofitto negli impegni della post Season. Al Flaminio, domenica alle 18. Riminitoday.it - La Rivierabanca Rimini chiude la Regular Season contro l'HDL Nardò Leggi su Riminitoday.it Espugnato il PalaDozza di Bologna e conquistato il secondo posto matematico e, con esso, il fattore campo ad ogni turno dei playoff, allaresta l’ultimo ballo della stagione regolare prima di buttarsi a capofitto negli impegni della post. Al Flaminio, domenica alle 18.

Fortitudo-Rivierabanca Rimini, decisa la data del recupero: le modalità per il rimborso del biglietto - La partita valida per la 37° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 tra Fortitudo Flats Service Bologna e RBR Rivierabanca Rimini sarà recuperata mercoledì 23 aprile, sempre al PalaDozza, con palla a due alle ore 20:30. Le modalità di rimborso L’eventuale rimborso dei... 🔗bolognatoday.it

Rivierabanca Rimini, Robinson torna in gruppo: il club punta sul suo pieno recupero - La Rivierabanca Basket Rimini comunica in una nota di stampa che il recupero di Gerald Robinson procede positivamente.Durante le scorse ore il giocatore è tornato a lavorare, gradualmente, con il resto del gruppo squadra La sua situazione verrà monitorata quotidianamente e di conseguenza verrà... 🔗riminitoday.it

Rivierabanca Rimini al PalaGesteco per sfatare il tabù Ueb Cividale - Archiviata la vittoria-thriller con Verona, la Rivierabanca Rimini scende in campo nell’anticipo della ventisettesima giornata (sabato, alle 20) per provare a sfatare il tabù Gesteco Cividale e vendicare la sconfitta dell’andata (89-90), quando i biancorossi vennero puniti dalla tripla sulla... 🔗riminitoday.it

La Rivierabanca Rimini chiude la Regular Season contro l'HDL Nardò - I granata hanno colto quattro vittorie nelle ultime dieci uscite, facendo il colpaccio a Forlì (69-82) e rifilandone quaranta a Vigevano ma anche perdendo gli scontri diretti con Cremona e Cento ... 🔗riminitoday.it

Serie A2, Fortitudo Bologna-RivieraBanca Rimini 75-85: per la Effe è la quarta sconfitta consecutiva - Play-in ormai certi, anche se tutto si deciderà domenica nell'ultima giornata a Livorno ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

La Rivierabanca Rimini si rinforza, Luca Conti è biancorosso - Un innesto dal piano superiore per il finale di stagione della Rivierabanca. Rinascita Basket Rimini è felice di comunicare di ... le sue rotazioni in vista delle ultime giornate di regular season. 🔗sportando.basketball