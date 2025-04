‘Cime Tempestose’ tutto sul revival con Margot Robbie e Jacob Elordi

Firma regia e sceneggiatura Emerald Fennell – sì, proprio lei, la mente affilata dietro 'Promising Young Woman' e 'Saltburn', affiancata da Warner Bros e LuckyChap Entertainment, la casa di produzione fondata da Margot Robbie.

