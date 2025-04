Funerali Papa la benedizione della bara e il vento sul Vangelo

Roma, 26 apr. (askanews) - Il decano del Collegio cardinalizio, card. Giovanni Battista Re, ha incensato e benedetto con l'acqua santa la bara di legno di Papa Francesco, mentre le campane di San Pietro rintoccavano a lutto e il vento scompigliava le pagine del Vangelo posto sopra il feretro.Con questo ultimo gesto si sono conclusi i Funerali di Papa Francesco."Alla Chiesa, privata del suo Pastore, dona il conforto della fede e la forza della speranza", ha recitato l'orazione finale letta dal porporato accanto alla bara di Papa Bergoglio.

