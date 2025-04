Firenze incidente stradale auto sfonda porta Memoriale delle deportazioni nel quartiere Gavinana

Un'auto, per una manovra sbagliata, è finita contro l'ingresso del Memoriale delle deportazioni, nel quartiere Gavinana, sfondando la vetrata. L'amministrazione comunale è intervenuta immediatamente con personale sul posto insieme alla polizia municipale e ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini

