I fedeli di Francesco in attesa a Santa Maria Maggiore

fedeli attendono il feretro di Papa Francesco davanti a Santa Maria Maggiore, dove ci sarà la tumulazione. Da dietro le transenne seguono l'evento funebre sui maxi schermi posti all'esterno della Basilica dove il Papa riposerà per l'eternità. "Ringrazio Dio per essere qui alla presenza di un Santo, per me è un Santo, vengo dal Messico", commenta una signora. "Siamo qui da due ore e penso che staremo ancora per molto. Papa Francesco è Argentino come noi e siamo qui per salutarlo. Mostrò l'umilità che bisogna avere e l'inclusione di tutti", commenta un connazionale del pontefice. La piazza è blindata e anche la Basilica è off limits tranne per quel gruppo - una quarantina - di poveri, persone in difficoltà e anche detenuti che sono già dentro da stamattina in attesa che arrivi la bara del Pontefice per la tumulazione, che avverrà senza telecamere. Agi.it - I fedeli di Francesco in attesa a Santa Maria Maggiore Leggi su Agi.it AGI - Numerosiattendono il feretro di Papadavanti a, dove ci sarà la tumulazione. Da dietro le transenne seguono l'evento funebre sui maxi schermi posti all'esterno della Basilica dove il Papa riposerà per l'eternità. "Ringrazio Dio per essere qui alla presenza di un Santo, per me è un Santo, vengo dal Messico", commenta una signora. "Siamo qui da due ore e penso che staremo ancora per molto. Papaè Argentino come noi e siamo qui per salutarlo. Mostrò l'umilità che bisogna avere e l'inclusione di tutti", commenta un connazionale del pontefice. La piazza è blindata e anche la Basilica è off limits tranne per quel gruppo - una quarantina - di poveri, persone in difficoltà e anche detenuti che sono già dentro da stamattina inche arrivi la bara del Pontefice per la tumulazione, che avverrà senza telecamere.

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco ha deciso: “Voglio affacciarmi”. A che ora saluterà i fedeli: c’è tantissima attesa - Un saluto e una benedizione al termine dell’Angelus. Papa Francesco è intenzionato ad affacciarsi domani dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Papa Francesco ha deciso: “Voglio affacciarmi”. A che ora saluterà i fedeli: c’è tantissima attesa (ANSA FOTO) – Notizie.comDopo settimane di preoccupazioni e di assenza, il Pontefice ha reso noto tramite la Sala stampa vaticano che vuole salutare i fedeli dalla struttura ospedaliera. 🔗notizie.com

Papa Francesco, da oggi l'omaggio in San Pietro | Fedeli già in attesa per la traslazione della bara - La salma sarà esposta fino a venerdì davanti all'altare della Confessione. Oltre duecentomila persone attese sabato per le esequie. Proclamati cinque giorni di lutto nazionale 🔗tgcom24.mediaset.it

Funerali papa Francesco, migliaia i fedeli in attesa a San Pietro - Sono già migliaia le persone presenti a piazza San Pietro per assistere ai funerali di papa Francesco, in programma a partire dalle 10:00. Fedeli giunti da ogni parte del mondo per l'ultimo saluto al pontefice. Via della Conciliazione, racconta la Dire, sembra un brulicante fiume umano, contenuto... 🔗romatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I fedeli di Francesco in attesa a Santa Maria Maggiore; Funerali Papa. L’attesa dei fedeli a Santa Maria Maggiore: “Grazie, Francesco!”; Papa Francesco, 250mila persone per l'ultimo omaggio. Chiusa la bara, alle 10 i funerali; Funerali di Papa Francesco, 250mila fedeli oggi in San Pietro. È partito il corteo: la bara sulla papa-mobile. L’omelia di Re: “Ha toccato menti e cuore, implorando la pace”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Folla di fedeli a Santa Maria Maggiore in attesa del feretro di Papa Francesco - Folla di fedeli a Santa Maria Maggiore in attesa del feretro di Papa Francesco, che sarà sepolto nella basilica mariana di Roma. 🔗la7.it

Per i funerali del Papa attesi duecentomila fedeli e 170 delegazioni straniere. In campo 4.000 agenti - Incrementato anche il servizio di emergenza sanitaria con 55 squadre sanitarie, 11 postazioni mediche avanzate e 52 ambulanze in più (ANSA) ... 🔗ansa.it

Funerali Papa. L’attesa dei fedeli a Santa Maria Maggiore: “Grazie, Francesco!” - L'immagine di Papa Francesco, sorridente e benedicente, riunisce un gruppo di pellegrini giunti dagli Stati Uniti, dalla Virginia. Avevano programmato il loro arrivo per partecipare alla canonizzazion ... 🔗agensir.it