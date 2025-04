Ti conveniva stare con Fedez i fan contro la Ferragni Ecco cosa risponde lei

Ilgiornale.it - "Ti conveniva stare con Fedez", i fan contro la Ferragni. Ecco cosa risponde lei Leggi su Ilgiornale.it L'attacco social sotto un video in cui l'influencer incoraggiava le altre donne ad affermarsi e tenersi alla larga dagli amori tossici

Cosa riportano altre fonti

Fedez rivela: «Ho iniziato a stare bene quando sono uscito di casa. Vivere in un attico da 15 milioni mi faceva sentire male» - Il rapper in un video pubblicato dallo youtuber Ale Della Giusta - che l'ha seguito nei giorni a Sanremo - ha ricordato i suoi periodi più bui (compresi due tentativi di suicidio). Svelando che la sua rinascita è iniziata quando ha abbandonato l'attico coniugale 🔗vanityfair.it

Omicidio Bonomelli: «Forse agli imputati conveniva che morisse» - IL PROCESSO. L’80enne fu narcotizzato: non sopravvisse. «Se si fosse risvegliato li avrebbe accusati della rapina». Per i 4 in Appello chiesta la conferma della condanna. 🔗ecodibergamo.it

"Stare bene, un giorno", incontro con Andrea Petinari alla Bottega del libro - Domani alle 18.30 alla Bottega del libro in corso della Repubblica Andrea Petinari presenta il volume "Stare bene, un giorno", edito da Mondadori. Un libro potente e commovente, traduzione esatta della passione e dell’idea di fotografia dell’autore, in cui otto personaggi si raccontano davanti al suo obiettivo in un vortice di ricordi ed emozioni travolgenti. Fotografo e videomaker, nel 2019 Petinari ha dato vita a un progetto particolare sulla sua pagina Instagram: fermare le persone per strada e scattare loro una foto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Ti conveniva stare con Fedez, i fan contro la Ferragni. Ecco cosa risponde lei; Chiara Ferragni sotto attacco: «Sei anni di corna per capire che bisogna farsi rispettare? Stare con Fedez ti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Ti conveniva stare con Fedez", i fan contro la Ferragni. Ecco cosa risponde lei - L'attacco social sotto un video in cui l'influencer incoraggiava le altre donne ad affermarsi e tenersi alla larga dagli amori tossici ... 🔗ilgiornale.it

Fedez a Sanremo: Lucarelli lo critica, fan preoccupati - ha cercato di rassicurare i fan, dichiarando che “non c’è nulla di grave” e invitando alla calma. Fedez sta bene? L’episodio si inserisce in un contesto già carico di tensioni ... 🔗msn.com

Fedez sorprende i fan con un tatuaggio fatto in casa: il gesto scatena discussioni e polemiche - Scopriamo il motivo dietro questa scelta e il contesto in cui è avvenuta. il tatuaggio in casa di Fedez: reazioni dei fan Fedez, noto per il suo stile provocatorio e le sue idee originali, ha ... 🔗gaeta.it