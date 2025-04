Esame di Stato il TAR Lazio respinge il ricorso di uno studente privatista nessuna disparità di trattamento nelle valutazioni SENTENZA

Lazio, con la SENTENZA n.5722/2025, depositata lo scorso 20 marzo, ha dichiarato improcedibile il ricorso e infondati i motivi aggiunti presentati da uno studente privatista che aveva impugnato la non ammissione all'Esame di Stato e, successivamente, la valutazione negativa ottenuta nelle prove dell'anno scolastico 2023/2024.

