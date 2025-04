Tentato furto in notturna in un cantiere tre persone arrestate dalla polizia

cantiere edile, allertati dalla segnalazione di un cittadino che aveva notato persone introdursi nella struttura e hanno sentito rumori provenire da un container. In questa maniera gli agenti della polizia hanno sorpreso tre uomini intenti a rovistare tra le attrezzature edili. Riminitoday.it - Tentato furto in notturna in un cantiere: tre persone arrestate dalla polizia Leggi su Riminitoday.it Sono arrivati in unedile, allertatisegnalazione di un cittadino che aveva notatointrodursi nella struttura e hanno sentito rumori provenire da un container. In questa maniera gli agenti dellahanno sorpreso tre uomini intenti a rovistare tra le attrezzature edili.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tentato furto alla stazione di servizio, a Capaccio: vigilanza notturna sventa il colpo - Ladri nuovamente in azione, a Capaccio Paestum: durante la notte, dei malviventi hanno fatto visita alla stazione di servizio sulla statale 18, in località Gromola Varolato. Il colpo, tuttavia, non è andato a buon fine, grazie all'intervento della vigilanza notturna della società La Torre... 🔗salernotoday.it

Tentato furto in gioielleria a Capaccio Scalo: ladri messi in fuga dall’allarme e dai residenti - Fallisce il colpo notturno in una gioielleria situata nel centro di Capaccio Scalo. Intorno alle 4 del mattino di mercoledì 26 marzo, alcuni malviventi hanno cercato di introdursi nell’attività commerciale tagliando in due la saracinesca e sfondando una delle porte d’ingresso. Secondo quanto riportato da stiletv.it e da salernonotizie.it, un complice armato faceva da palo nei pressi della rotatoria vicina. 🔗zon.it

Tentato furto in attività commerciale, arrestato l’autore - Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte appena trascorsa, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha tratto in arresto, in flagranza, per il reato di tentato furto pluriaggravato, L.E.M., classe 1995, pluripregiudicato, residente a Salerno, in quanto il predetto, dopo essersi introdotto con la forza nel dehor del bar Mood, ubicato in Via Trento, a Salerno, ha scassinato la porta di ingresso del locale, con l’intento di impossessarsi di denaro contante e altri beni. 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tentato furto in notturna in un cantiere: tre persone arrestate dalla polizia; Tentato furto nella notte, prima al supermercato Aldì e poi al Gigante: arrestato 20enne comasco; Tentata intrusione notturna in un'azienda nella zona industriale di Barletta; Tre uomini beccati a rubare tubi e materiali da un cantiere. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rimini. Tentato furto in cantiere, tre arresti della Polizia - Nella serata del 25 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini per tentato furto aggravato in zona Ospedale. Allertati da un cittadino che ... 🔗corriereromagna.it

Rimini: entrano in un cantiere e tentano di rubare. Tre uomini arrestati - Nella serata del 25 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini per tentato furto aggravato. 🔗altarimini.it

Rimini, sorpresi a rubare in un cantiere: tre arresti - Nella serata di ieri, giovedì 25 aprile, la Polizia di Rimini ha arrestato tre uomini per tentato furto aggravato. Verso le ore 23.00, una volante è giunta in zona ospedale, allertata da una persona c ... 🔗chiamamicitta.it