Il compleanno di Melania nel giorno dei funerali di Papa Francesco Donald Trump 8220La porto a cena sull8217Air Force One8221

compleanno di Melania Trump cade nel giorno dei funerali di Papa Francesco, oggi infatti la first lady americana compie 55 anni. Non ha avuto tempo di comprarle un regalo ma ha pensato a un dono alternativo del tutto improvvisato: "La porterò a cena sul Boeing, la porterò a cena sull'Air Force One", ha spiegato ai giornalisti prima di salire sull'aereo che lo avrebbe portato a Roma. Leggi su Fanpage.it Ildicade neldeidi, oggi infatti la first lady americana compie 55 anni. Non ha avuto tempo di comprarle un regalo ma ha pensato a un dono alternativo del tutto improvvisato: "La porterò asul Boeing, la porterò asull'AirOne", ha spiegato ai giornalisti prima di salire sull'aereo che lo avrebbe portato a Roma.

