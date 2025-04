Osimhen nessun club inglese è disposto per ora a pagargli 12 milioni netti a stagione Romano

Sul suo canale YouTube, Romano spiega:«Victor Osimhen chiede non meno dell'attuale ingaggio previsto dal contratto col Napoli, ovvero 12 milioni di euro netti a stagione. In più ci sono le commissioni e bisogna pagare la clausola al Napoli da 75 milioni di euro. E' un trasferimento molto costoso e complicato per i club inglesi per il fair play finanziario, anche se lui è attratto dalla Premier League. Tutti i club però non sono pronti a pagare 12 milioni di euro d'ingaggio, poi le cose possono cambiare, ma la situazione ora è questa. C'è interesse anche dall'Arabia Saudita e dall'Italia, ma l'ingaggio è il punto cruciale.

