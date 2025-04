Rissa in stazione sedata dal intervento dei carabinieri daspo per una persona

carabinieri della compagnia di Riccione sono intervenuti nella mattinata di sabato nell'area della stazione ferroviaria dopo una segnalazione riguardante di un litigio tra alcune persone all’interno dei locali. Giunti sul posto i militari hanno proceduto a identificare i presenti, risultati. Riminitoday.it - Rissa in stazione sedata dall'intervento dei carabinieri: daspo per una persona Leggi su Riminitoday.it della compagnia di Riccione sono intervenuti nella mattinata di sabato nell'area dellaferroviaria dopo una segnalazione riguardante di un litigio tra alcune persone all’interno dei locali. Giunti sul posto i militari hanno proceduto a identificare i presenti, risultati.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Partecipò alla rissa mortale in zona stazione: in carcere 21enne - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del NOR di Pisa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino extracomunitario di 21 anni, collegato alla tragica rissa avvenuta in zona stazione il 5 gennaio 2024, durante la quale, perse la vita Ilyes Amri, un... 🔗pisatoday.it

Rissa vicino alla stazione ferroviaria di Rivarolo Canavese, tre ragazzini finiscono all'ospedale - Una rissa tra adolescenti, italiani e marocchini, tra cui anche alcune ragazze, è stata segnalata nella serata di sabato 1 marzo 2025 davanti alla stazione ferroviaria di Rivarolo Canavese, in corso Torino (la statale 460). Tre giovani si sono presentati all'ospedale di Cuorgné con ferite lievi... 🔗torinotoday.it

Gelosia causa rissa violenta in stazione a Giulianova: tre denunciati - Teramo - Una discussione sentimentale sfocia in violenza alla stazione di Giulianova, coinvolgendo tre cittadini extracomunitari e causando disagi a passanti e viaggiatori. La sera del 26 febbraio, la stazione ferroviaria di Giulianova è stata teatro di una violenta rissa originata da questioni di gelosia. Coinvolti tre cittadini extracomunitari—due tunisini e un egiziano—l'episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti. 🔗abruzzo24ore.tv

Ne parlano su altre fonti

Rissa in stazione sedata dall'intervento dei carabinieri: daspo per una persona; Due risse e un agente aggredito, momenti di tensione nel weekend di Pasqua. Il comitato: Si istituisca la zona rossa; Violenta rissa in via Stazione sedata dal loro intervento, l'elogio per due agenti della Locale; Rissa alla stazione sedata dalla Polizia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rissa alla stazione di Desenzano: intervento della Polizia urgente - Desenzano: intervento della Polizia per una rissa avvenuta fuori dalla stazione Questa mattina, lunedì 14 aprile, la stazione di Desenzano è stata teatro di un'animata rissa che ha coinvolto diverse ... 🔗gardanotizie.it

Scoppia la rissa sul treno e prosegue in stazione: colpisce con una gomitata un carabiniere e viene arrestato - Una rissa scoppiata ... richieste d'intervento, che segnalavano alcuni cittadini stranieri che, a bordo di un treno regionale diretto a Verona, avevano ingaggiato una violenta lite e, una volta fatto ... 🔗veronasera.it

giovani coinvolti in violenta rissa con coltello vicino alla stazione di avezzano, 10 denunciati - Un episodio di cronaca che ha scosso la città di Avezzano con una rissa tra giovani avvenuta ... ordine ha riportato calma nell’area della stazione, ormai teatro della violenta colluttazione. indagini ... 🔗gaeta.it