Una marea di fedeli ai funerali di Papa Francesco

Papa degli ultimi. 50 mila in piazza San Pietro ma oltre 100 mila i fedeli che hanno assistito ai funerali lungo via della Conciliazione e piazza Pia. Tgcom24.mediaset.it - Una marea di fedeli ai funerali di Papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it Da tutta Italia e da tutto il mondo sono arrivati a Roma per rendere omaggio aldegli ultimi. 50 mila in piazza San Pietro ma oltre 100 mila iche hanno assistito ailungo via della Conciliazione e piazza Pia.

Su questo argomento da altre fonti

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Papa Francesco, la traslazione della salma a San Pietro: l'omaggio dei fedeli dalle 9. Roma si prepara all'addio: in 200mila ai funerali - Traslazione e ostensione. Nella liturgia cattolica la prima è il movimento della salma di un Pontefice dalla sua residenza alla Basilica Vaticana. Mentre la seconda... 🔗leggo.it

Funerali Papa Francesco, attesi oltre 200mila fedeli: in aumento prezzi per viaggi e pernottamenti - Oltre 200mila fedeli e pellegrini attesi per i funerali di Papa Francesco a Roma. Nel frattempo si registra l'aumento dei prezzi sia nei biglietti aerei che per pernottare nella capitale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Il mondo saluta Francesco, un mare di fedeli in piazza San Pietro: «Era il Papa della gente»; Roma blindata per i funerali del Papa: il piano di sicurezza, tiratori scelti e bazooka antidrone; Papa Francesco, abbraccio senza fine: Una marea di gente commovente; Papa Francesco, abbraccio senza fine: Una marea di gente commovente. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I funerali di Francesco: folla a San Pietro. Il cardinale Re: "Il Papa ha implorato incessantemente la pace". Trump vede Zelenzky, 160 le delegazioni presenti. LA DIRETTA - Un’unica, lunghissima coda si snoda lungo via della Conciliazione, migliaia le persone in attesa nel tragitto che accompagnerà il feretro a Santa Maria Maggiore. Imponenti misure di sicurezza ... 🔗msn.com

Papa Francesco, abbraccio senza fine: "Una marea di gente commovente" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, migliaia in pellegrinaggio per i funerali di Papa Francesco (26 aprile 2025) - Ultime notizie: migliaia di persone e 160 delegazioni mondiali a Roma per i funerali di Papa Francesco, maxi-sicurezza e corteo simbolico verso Santa Maria ... 🔗ilsussidiario.net