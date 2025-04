Lavori sulla rete metropolitana su un unico binario dopo le 21 30 in alcune stazioni per oltre un mese

Lavori lungo i binari della metropolitana per rinnovare l'infrastruttura su cui ogni giorno i treni trasportano decine di migliaia di viaggiatori. Il servizio resterà garantito ma dal 28 aprile al 2 giugno, tra le stazioni di Loreto, Piola e Lambrate, dalle 21.30 i treni fermano sullo stesso. Milanotoday.it - Lavori sulla rete, metropolitana su un unico binario (dopo le 21.30) in alcune stazioni per oltre un mese Leggi su Milanotoday.it lungo i binari dellaper rinnovare l'infrastruttura su cui ogni giorno i treni trasportano decine di migliaia di viaggiatori. Il servizio resterà garantito ma dal 28 aprile al 2 giugno, tra ledi Loreto, Piola e Lambrate, dalle 21.30 i treni fermano sullo stesso.

