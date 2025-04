Iran forte esplosione nel porto di Shahid Rajaee è uno dei principali del paese Almeno 115 feriti

forte esplosione ha scosso il porto di Shahid Rajaee nella città di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran. Lo ha riferito l’agenzia di stampa semiufficiale Tasnim: “Pochi minuti fa, si è verificata una grave esplosione nel porto di Shahid Rajaee, la cui causa è ancora sconosciuta”, ha dichiarato il direttore generale della gestione delle crisi di Hormozgan. Almeno 115 persone sono rimaste ferite e sul posto sono state immediatamente inviate squadre di pronto intervento. L’esplosione è avvenuta nelle stesse ore in cui in Oman l’Iran e gli Stati Uniti sono impegnati nel terzo round di colloqui sul nucleare.Secondo un giornalista di Tasnim, è possibile che l’incidente sia stato causato dall’esplosione di una petroliera a nord del molo, la cui onda ha distrutto completamente un edificio adibito a uffici e ha danneggiato numerosi veicoli nella zona. Ilfattoquotidiano.it - Iran, forte esplosione nel porto di Shahid Rajaee: è uno dei principali del paese. “Almeno 115 feriti” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unaha scosso ildinella città di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell’. Lo ha riferito l’agenzia di stampa semiufficiale Tasnim: “Pochi minuti fa, si è verificata una graveneldi, la cui causa è ancora sconosciuta”, ha dichiarato il direttore generale della gestione delle crisi di Hormozgan.115 persone sono rimaste ferite e sul posto sono state immediatamente inviate squadre di pronto intervento. L’è avvenuta nelle stesse ore in cui in Oman l’e gli Stati Uniti sono impegnati nel terzo round di colloqui sul nucleare.Secondo un giornalista di Tasnim, è possibile che l’incidente sia stato causato dall’di una petroliera a nord del molo, la cui onda ha distrutto completamente un edificio adibito a uffici e ha danneggiato numerosi veicoli nella zona.

Su altri siti se ne discute

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Iran, forte esplosione a Bandar Abbas - 11.50 Una potente esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nella città di Bandar Abbas, nel Sud dell'Iran. Distrutto un edificio amministrativo. Lo ha riferito la televisione di Stato. Un primo bilancio parla di numerosi feriti. Secondo l'agenzia statale iraniana Fars, l'esplosione è stata così potente da essere udita sull'isola di Qeshm, a una ventina di chilometri dal porto. 🔗servizitelevideo.rai.it

Iran, forte esplosione nel porto di Shahid Rajaee: è uno dei principali del paese - Una forte esplosione ha scosso il porto di Shahid Rajaee nella città di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran. Lo ha riferito l’agenzia di stampa semiufficiale Tasnim: “Pochi minuti fa, si è verificata una grave esplosione nel porto di Shahid Rajaee, la cui causa è ancora sconosciuta”, ha dichiarato il direttore generale della gestione delle crisi di Hormozgan. Diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti e sul posto sono state immediatamente inviate squadre di pronto intervento. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Forte esplosione in porto a sud dell'Iran, mentre in Oman c'è il vertice sul nucleare iraniano - Vertice a Muscat, Teheran: Nostra difesa e missili sono fuori dai colloqui sul nucleare; Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti; Forte esplosione in un porto nel sud dell'Iran; Iran, forte esplosione nel porto di Bandar Abbas: diversi feriti e auto distrutte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Iran, forte esplosione nel porto di Shahid Rajaee: è uno dei principali del paese - L'agenzia di stampa semiufficiale Tasnim: "La causa è ancora sconosciuta". Diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Forte esplosione in porto a sud dell'Iran, mentre in Oman c'è il vertice sul nucleare iraniano - Vertice a Muscat, Teheran: "Nostra difesa e missili sono fuori dai colloqui sul nucleare" I programmi di difesa e missilistici dell' Iran non saranno discussi durante i negoziati sul nucleare con gli ... 🔗msn.com

Iran, forte esplosione a Bandar Abbas: almeno 47 feriti - (Adnkronos) - Una grande esplosione ha scosso oggi, 26 aprile, il porto di Shahid Rajaee nella città di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran causando almeno 47 feriti, tutti trasportati in ospedale. Lo ha ... 🔗msn.com