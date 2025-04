Tangenziale lavori in corso la chiusura prevista tra 29 e 30 aprile

Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di ammodernamento del viadotto "Arena Sant'Antonio", dalle 23:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Vomero e Arenella, verso Capodichino/autostrade. Contestualmente, sarà chiusa l'entrata verso. Napolitoday.it - Tangenziale, lavori in corso: la chiusura prevista tra 29 e 30 aprile Leggi su Napolitoday.it Sulladi Napoli, per consentiredi ammodernamento del viadotto "Arena Sant'Antonio", dalle 23:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30, sarà chiuso il tratto compreso tra Vomero e Arenella, verso Capodichino/autostrade. Contestualmente, sarà chiusa l'entrata verso.

