Ma Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo

Anche Bradley Cooper ha ceduto al fascino di una polo da rugby - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Anche gli atleti crescono, e così i loro guardaroba. A New York, Bradley Cooper, appassionato di sport (frequentatore abituale dei campi da gioco dell'NBA e irriducibile della NFL), ha aiutato un classico del rugby a passare dai campionati giovanili ai professionisti. 🔗gqitalia.it

Gigi Hadid parla per la prima volta dell’amore con Bradley Cooper: «Una storia molto romantica e felice, sono davvero fortunata» - In una rara intervista la modella ventinovenne ha anche rivelato che ha conosciuto l'attore nell'autunno del 2023, in modo molto «normale»: alla festa di compleanno del figlio di un amico comune 🔗vanityfair.it

Il nuovo film di Bradley Cooper fa infuriare un intero quartiere di New York - Se c’è un attore che ormai si considera newyorchese doc, pur essendo nato a Philadelphia, è Bradley Cooper. Eppure anche il “bravo ragazzo” del mondo del cinema è riuscito a far infuriare i suoi concittadini per il suo nuovo film Cooper è tornato dietro la macchina da presa per Is this thing on?, nuova pellicola in cui recitano Laura Dern e Will Arnett. Le riprese sono partite nel Queens, per la precisione a Douglaston, storico quartiere verdeggiante e residenziale, e i residenti si sono lamentati per le attività notturne e per i rumori prodotti dalla troupe, soprattutto per i generatori, ... 🔗amica.it

Ma Bradley Cooper ha chiesto a Gigi Hadid di sposarlo? - La top model è mamma di Khai (oggi ha 4 anni e mezzo) ed è nata dal fidanzamento con Zayn Malik dei One Direction mentre Cooper ha una figlia di nome Lea con la modella Irina Shayk (oggi ha 8 anni), ... 🔗vanityfair.it

Il nuovo film di Bradley Cooper fa infuriare un intero quartiere di New York - Il quartiere ha infatti ospitato diverse riprese cinematografiche ... Di cosa parla il nuovo film di Bradley Cooper Sempre secondo quanto riportato da PageSix, Laura Dern si è mostrata ... 🔗amica.it

Bradley Cooper torna alla regia con “Is this thing on”: ultime novità e dettagli sul film - Bradley Cooper torna alla regia con "Is this thing on", un film che esplora la separazione di una coppia, con un cast stellare e uscita prevista per l'autunno del 2025. 🔗ecodelcinema.com