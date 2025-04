Papa Francesco il nipote sconvolge il mondo Non posso permettermi di andare al funerale

funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese.In meno di un giorno l'uomo, figlio di Oscar Bergoglio, (fratello del Pontefice) si è visto recapitare il biglietto per volare dallo scalo di Ezeiza fino a Roma Fiumicino insieme alla moglie. L'offerta è arrivata dalla proprietaria di un'agenzia di viaggi che ha preferito rimanere anonima. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42402517 Ma la donna non è stata l'unica ad aiutare la coppia. Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" Leggi su Liberoquotidiano.it Tra i presenti aldianche Mauro Bergoglio,del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" perai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese.In meno di un giorno l'uomo, figlio di Oscar Bergoglio, (fratello del Pontefice) si è visto recapitare il biglietto per volare dallo scalo di Ezeiza fino a Roma Fiumicino insieme alla moglie. L'offerta è arrivata dalla proprietaria di un'agenzia di viaggi che ha preferito rimanere anonima. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42402517 Ma la donna non è stata l'unica ad aiutare la coppia.

Approfondimenti da altre fonti

Come la sorella di Papa Francesco, María Elena, ha saputo della sua morte: il racconto del nipote José - Il racconto del nipote di Papa Francesco di come ha annunciato il decesso alla sorella di Bergoglio, María Elena: "Ho chiamato mio fratello e siamo andati a trovare mia madre per comunicarle che Papa Francesco era morto".Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Non posso andare al funerale di zio Jorge”. Papa Francesco, la tristezza del nipote Mauro e poi il bel gesto - Fino a martedì mattina, Mauro Bergoglio, nipote di Papa Francesco e figlio di Oscar Bergoglio – uno dei quattro fratelli del del papa – non aveva la possibilità economica di recarsi a Roma per partecipare ai funerali dello zio. La prospettiva di dover rinunciare a dare l’ultimo saluto al proprio familiare, scomparso da poco, sembrava farsi sempre più concreta. La morte improvvisa di Francesco, avvenuta in un momento in cui la famiglia sperava nella sua ripresa dopo una lunga degenza ospedaliera, ha colpito duramente tutti i suoi cari. 🔗caffeinamagazine.it

La vita privata di Papa Francesco, dalla fidanzata Amalia al nipote calciatore ai parenti italiani, non vede la tv dal 1990 - La famiglia di Bergoglio ha origini piemontesi e liguri, lui è il primogenito e ha quattro fratelli All'anagrafe Jorge Mario Bergoglio, noto al mondo come Papa Francesco, lui è il 266esimo pontefice della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, ottavo sovrano della Città del Vaticano. Prima di in 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: Non posso permettermi di andare al funerale | .it; Zelensky, come si presenta vestito ai funerali di Papa Francesco | .it; Papa Francesco, chiusa la bara: la borsa con le monete e i sigilli, il rito | .it; Alì Agca e la morte del Papa: Fatemi partecipare ai funerali | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Martin Castrogiovanni: «Feci una figuraccia con Papa Francesco. Mia moglie Daniela? È stata la mia luce in un momento buio» - La morte di Papa Francesco ha sconvolto i fedeli cattolici (e non) di tutto il mondo. Tantissimi gli aneddoti e i ricordi legati a episodi con alcuni vip. Il campione di rugby Martin ... 🔗msn.com

Papa Francesco è morto, chi sono i "papabili" che potrebbero succedergli. Cosa sappiamo sul Conclave - Dottrina, coraggio e un nuovo modo di comunicare. Papa Francesco, 88 anni, ha rivoluzionato la Chiesa. La sua morte cade in un momento estremante delicato e importante per il Soglio ... 🔗leggo.it

La nipote del Papa: 'Non ha mai dimenticato un compleanno' - Papa Bergoglio era in pubblico come con la sua famiglia, affettuoso e premuroso. Era per tutti una figura paterna. Così lo descrive una delle nipoti, Maria Del Valle Narvaja Bergoglio ... 🔗ansa.it