Addio a papa Francesco in 200mila a San Pietro

200mila partecipanti ai funerali di papa Francesco. A Roma si è registrata una delle più grandi manifestazioni religiose degli ultimi anni: piazza San Pietro ha raggiunto la capienza massima di 50mila persone, costringendo le autorità a chiudere gli accessi per motivi di sicurezza. Ma la folla si è riversata anche su via della Conciliazione, piazza Pia e l’area attorno a Castel Sant’Angelo.Una cerimonia solenne e partecipataLe esequie sono iniziate con le campane a morto, seguite da un minuto di silenzio che ha preceduto l’ingresso del feretro sul sagrato della Basilica. A portare la bara – una semplice cassa di legno – i sediari pontifici, accolti dagli applausi dei presenti. Accanto al feretro, il cero pasquale e un Vangelo aperto; al suo fianco, l’icona della Salus Populi Romani, a cui il Santo Padre era profondamente devoto. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, 26 aprile 2025 – Sono stati stimati oltrepartecipanti ai funerali di. A Roma si è registrata una delle più grandi manifestazioni religiose degli ultimi anni: piazza Sanha raggiunto la capienza massima di 50mila persone, costringendo le autorità a chiudere gli accessi per motivi di sicurezza. Ma la folla si è riversata anche su via della Conciliazione, piazza Pia e l’area attorno a Castel Sant’Angelo.Una cerimonia solenne e partecipataLe esequie sono iniziate con le campane a morto, seguite da un minuto di silenzio che ha preceduto l’ingresso del feretro sul sagrato della Basilica. A portare la bara – una semplice cassa di legno – i sediari pontifici, accolti dagli applausi dei presenti. Accanto al feretro, il cero pasquale e un Vangelo aperto; al suo fianco, l’icona della Salus Populi Romani, a cui il Santo Padre era profondamente devoto.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 10:35 Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200. 🔗agi.it

Addio Papa Francesco: lascia segnali di umanità, pensieri eterni, esempi di solidarietà - Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e […] 🔗lifeandnews.it

Approfondimenti da altre fonti

Funerali di Francesco a San Pietro. Re: “Su orrori disumani ha implorato pace”. Ora il corteo - L'ultimo viaggio di Francesco. A passo d'uomo per un percorso di 6 Km; L'addio a Papa Francesco. La diretta; In 200mila per l'addio a Papa Francesco: 170 capi di Stato e re da tutto il mondo; Addio a papa Francesco: in 200mila a San Pietro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Conclusi funerali di Papa Francesco a San Pietro. Il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 11:59 Migliaia fedeli dietro transenne attendono corteo Migliaia di fedeli sono radunati dietro ... 🔗msn.com

200mila a San Pietro per l’addio a Papa Francesco. Trump-Zelensky, incontro prima dei funerali - Si è chiuso con una folla immensa, nel cuore di piazza San Pietro, il lungo saluto a Papa Francesco. Un commiato carico di emozione e raccoglimento, che ha ... 🔗pupia.tv

Addio a papa Francesco: in 200mila a San Pietro - Folla immensa per i funerali di papa Francesco: 200mila persone, chiusi gli accessi a piazza San Pietro per capienza massima raggiunta. 🔗ilfaroonline.it