Marcell Jacobs la normalità dello straordinario

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ancora, sempre. Non solo il nativo di El Paso, cresciuto a Desenzano del Garda, è diventato il primo italiano a raggiungere la finale dei 100 metri, a Tokyo 2020, mettendo a segno addirittura l’impensabile impresa di vincere la medaglia d’oro; ma a Parigi, il classe 1994 si è ripetuto, rientrando ancora una volta tra gli otto uomini più veloci del mondo. Tutto questo dopo il grave infortunio del 2023, una lesione della guaina del nervo sciatico “con il rischio di quasi non camminare più”, come ha rivelato, e una stagione complicatissima che lo ha visto comunque riconfermarsi campione d’Europa. Eppure, nonostante tutti questi traguardi, gli scettici non hanno risparmiato i propri dubbi e le proprie cattiverie nei confronti dell’azzurro, con l’avvicinarsi dell’appuntamento olimpico.