Le nomine Rai spaccano la maggioranza Slitta il vertice tutto rimandato a mercoledì Forse

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 agosto 2024) I due nomi da candidare come commissario europeo; l’election day e, dulcis in fundo, leRai. Volendo gli argomenti per il tanto attesoa tre tra la premier Giorgia Meloni e i vice-premier Matteo Salvini e Antonio Tajani certo non mancano. È la volontà di vedersi e decidere che latita. Perché manca l’accordo praticamente su. Per questo l’incontro fissato e dichiarato urbi et orbi per ieri, al rientro della premier a palazzo Chigi, non c’ è stato. Probabilmente slitterà a, a margine dei lavori del Consiglio dei ministri, riferiscono fonti di governo.. Può essere. Si vedrà. Il nodo Rai A inceppare la dialettica degli “alleati” di governo sono sopratledel nuovo Cda Rai.