Le indicazioni dopo il ko con la Sampdoria Ora è strategico rafforzare il centrocampo

(Di lunedì 5 agosto 2024) È chiaro. Perdere non fa mai bene. Soprattutto quando a distanza di cinque giorni hai il primo impegno ufficiale della stagione. Ma le premesse da fare, al di là del risultato negativo, in questo caso sono molte. Il 2-0 scaturito dall’amichevole con lanon ha rispecchiato quanto visto nei 90’ di gioco. Ladi Pirlo è stata capace di capitalizzare le occasioni create. Con gli zampini, in entrambi i gol, dei due nuovi attaccanti arrivati in blucerchiato: la rete di Coda nel primo tempo e l’assist vincente di Tutino nella ripresa per Benedetti. L’Empoli però in campo è apparsa fin da subito ben sistemata, l’identità del gioco che vuole proporre D’Aversa si sta delineando sempre con maggior lucidità.