Lazio | ripresa a Formello il 7 amichevole in casa del Southampton

(Di lunedì 5 agosto 2024) Archiviato il giorno di riposo concesso da mister Marco Baroni dopo la convincente vittoria contro il Frosinone, laha ripreso la preparazione a, in vista della partenza per l’Inghilterra. Mercoledì 7 agosto i biancocelesti saranno di scena al St. Mary’s Stadium per la sfida contro il; match nel quale i capitolini indosseranno per la prima volta la divisa ufficiale da trasferta. Al termine dell’i ragazzi di Baroni non faranno ritorno nella Capitale, perché si sposteranno subito in Spagna per affrontare sabato 10 il Girona, in quello che sarà l’ultimo appuntamento del precampionato biancoceleste. Domenica 18 agosto, infatti, riparte ufficialmente la serie A con la sfida al Venezia, in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico., il 7indelSportFace.