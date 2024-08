Incubo per una 14enne | Violentata da un ragazzo più grande di lei

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Distaccato “Genzano”, al termine di una delicata e difficoltosa attività investigativa, coordinata dalla Procura di Velletri, hanno dato esecuzione a due misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Velletri, nei confronti di un 49enne romano, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e di un 24enne romano, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale nei confronti di un minorenne. Violenza sessuale su una minorenne A seguito di un’accurata attività info-investigativa il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 24enne italiano gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minore.