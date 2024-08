Etna piovono pietre di lava Pd | La Regione chieda lo stato di calamità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Non solo cenere ma una vera e propria pioggia didi, in seguito all’ultima eruzione dell’. E’ urgente che il governo regionaleimmediatamente lodiper le popolazioni dei paesi etnei che stanno subendo gravi danni da questa enorme massa di cenere e, in una quantità mai vista fino ad ora. In alcune zone la quantità di sassi ha raggiunto i 15 chili per metro quadrato”. È quanto afferma il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, in seguito alla pioggia di cenere e sassi lavici dovuta all’ultima eruzione del vulcano. Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, invita laa chiedre immediatamente lodiper l’“Servono subito – aggiunge – i ristori sia per gli enti locali sia per i privati.