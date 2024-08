Emanuela Orlandi gli audio esclusivi | Le telefonate di Pierluigi e Mario dopo il rapimento | In Vaticano? Ma lei è un prete?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) La scomparsa diè uno dei misteri più oscuri e complessi del nostro Paese. Mentre ci sono tre inchieste aperte per far luce sul caso della 15enne vaticana scomparsa nel 1983, proponiamo una ricostruzione accurata delle prime fasi della vicenda, condell’epoca concessi a FqMagazine in esclusiva da Pietro. Il22 giugno 1983.è scomparsa. Non si hanno sue notizie dalle ore 19 circa.è cittadina vaticana. Suo padre Ercole è un dipendente della Prefettura Pontificia, dove lavora come messo papale del Palazzo Apostolico. Glivivono in, al secondo piano di un palazzo adiacente a quello della Gendarmeria, nella piazzetta di Sant’Egidio. La famiglia diè tra le poche che risiedono tra le mura leonine. Lei è la quarta di cinque figli: Natalina, Pietro, Federica, Cristina.