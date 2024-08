David Lynch si Ritira dalla Regia a Causa di Problemi di Salute

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Il leggendario regista, noto per capolavori come Velluto Blu e Twin Peaks, ha annunciato che probabilmente si ritireràdi una grave condizione di. A, che ha 78 anni, è stato diagnosticato un enfisema, una malattia polmonare legata al fumo di lunga data, che ora lo costringe a rimanere in casa per paura di contrarre il Covid-19. Il regista di "Velluto blu" dice che probabilmente si ritireràIn un'intervista a Sight & Sound, riportata da The Independent,ha spiegato la sua situazione: "Ho avuto l'enfisema adel fumo per così tanto tempo e quindi sono costretto a casa, che mi piaccia o no. Sarebbe molto brutto per me ammalarmi, anche con il raffreddore". Il regista ha aggiunto che non può camminare per lunghe distanze senza rimanere senza fiato.