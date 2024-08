Carboni day al Marsiglia rinnovo Inter e poi si vola | le cifre ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Valentinoggi atteso a. Ma prima dovrà passare da Milano e mettere un autografo suldi contratto con l’. STEP – Oggi il Valentinday. Il baby argentino, classe 2005, oggi sarà a Milano per firmare il propriodi contratto con l’fino al 2029 per 1.5 milioni di euro a stagione. Step propedeutico prima dello sbarco a. In Francia, scrive Tuttosport, è atteso nel primo pomeriggio. L’argentino si sottoporrà alle visite mediche e poi già stasera o al massimo domani firmerà il nuovo contratto con il club allenato da Roberto De Zerbi. In Ligue 1 cercherà di sbocciare definitivamente, con l’che ne manterrà il controllo per riprenderlo magari già il prossimo anno come un giocatore più maturo e determinante.