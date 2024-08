Cantiere | obiettivo sicurezza Ponte sul Po arrivano i sensori Monitoraggio in tempo reale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024)sul fiume Po, lafa un passo avanti. Nell’ambito del piano di ammodernamento che è stato varato da Autostrade per l’Italia sulla rete in gestione, sulla A13 Bologna-Padova prendono il via una serie di attività che porteranno all’installazione di un complesso e innovativo sistema didelsul fiume Po, un viadotto della lunghezza di quasi due chilometri che si trova a cavallo tra le regioni Emilia-Romagna ed il Veneto. L’intero cronoprogramma delle attività, che per specifiche ragioni tecniche devono essere svolte in assenza di traffico, è stato definito con l’di non interferire con gli spostamenti dell’esodo estivo che si sta svolgendo in questi giorni. Proprio per questo è stato previsto che l’esecuzione della prima fase di interventi avvenga esclusivamente in orario notturno.