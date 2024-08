Camionista morto in area di servizio sull’A12

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pisa, 5 agosto 2024 – Una bordo del suo camion nell’didi Castagnolo Ovest sull’autostrada A12, tra Pisa e Livorno. Il fatto è avvenuto al km 164 direzione Rosignano, tra l'uscita Pisa Centro e l'uscita Pisa Sud. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni automobilisti che si sono accorti dell’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità. La richiesta di soccorso pare sia partita poco prima delle 11. Oltre alla polizia, infatti, sul posto c’è anche il personale del 118, ma per ilnon c’è stato niente da fare. L’intervento è tuttora in corso, ma l’ipotesi più probabile è che il conducente abbia accusato un malore fatale.