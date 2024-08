Basta con l' accanimento il padre di Turetta va aiutato Gino Cecchettin ferma l' odio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) «Quello che come società tutti noi, nessuno escluso, dovremmo fare è aiutare la famiglia. Questo dovrebbe essere il nostro dovere, aiutare un uomo che sta vivendo un momento di grande difficoltà, non accanirci contro di lui». Sono parole nette, pronunciate in un'intervista al Corriere della Sera, quelle usate da, papà di Giulia, uccisa a 22 anni, in seguito alla pubblicazione dei dialoghi in carcere tra Nicolae il figlio Filippo, arrestato proprio per l'omicidio della ragazza. Sulle parole di Nicola«non entro nel merito, non giudico», sottolineache riguardo alla diffusione di quelle dichiarazioni aggiunge: «A questo proposito vorrei dire che farle uscire a distanza di 9 mesi non ha avuto alcun senso, a mio avviso. Quando sono state pronunciate, mia figlia era appena stata uccisa e Filippo era da poco in carcere».