Antonio Conte al Napoli tutto ciò che non sai sull’allenatore degli azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il calcio italiano è in fermento.è il nuovo allenatore del. Ha guidato Juventus, Chelsea e Tottenham, portando successi sia in Italia che all’estero. Il suo arrivo alpromette novità. Dopo una stagione deludente, glicercano una svolta. L’arrivo dipotrebbe segnare l’inizio di una nuova era.ha una storia con ilda avversario. Ha giocato 14 partite contro gli, vincendo 5, pareggiando 5 e perdendo 4. Questo bilancio mostra la competitività trae il. L’arrivo dipotrebbe cambiare il. Il suo stile di gioco e la sua capacità di motivare i giocatori potrebbero riportare il club ai vertici. La carriera di: dai successi alla Juventus all’approdo aè un nome importante nel calcio italiano. Ha fatto la differenza sia come giocatore che come allenatore.