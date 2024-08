A che ora Nadia Battocletti stasera in tv | programma finale 5000 metri avversarie streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)sarà impegnata questa sera nellaolimpica dei: la trentina è cresciuta ulteriormente dal settimo posto conquistato a Tokyo nel 2021 e quest’anno a Roma si è laureata campionessa europea sia neiche nei 10000, dimostrando di essere la regina europea del mezzofondo. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre ha convinto in semi, gestendo bene la gara, pur ammettendo più tardi di aver accusato qualche piccolo fastidio in preparazione di questi Giochi Olimpici. Leper la 24enne saranno diverse: la sfida per la vittoria dovrebbe riguardare le due ultime primatiste del mondo e iridate di Eugene e Budapest, Gudaf Tsegay e Faith Kipyegon. Le gare di atletica sono iniziate giovedì 1° agosto e si concluderanno domenica 11 agosto.