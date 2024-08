THE UNDERDOGS escono con In the name of God

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 agosto 2024) “In theof God”, ultimo singolo della band The, rappresenta una denuncia contro le religioni usate come giustificazioni ai mali del mondo. Fuori “In theof God” della band TheNuovo singolo per i The. La band, che fa delle denunce sociali il proprio inno, con “In theof God” si scaglia nei confronti delle religioni e di tutte quelle forme di culto usate come giustificazione del male perpetrato dagli uomini. Cosa rappresenta il singolo? Non si sofferma su una religione in particolare, ma prende in esame le credenze in generale e quanto gli uomini siano vulnerabili e facilmente manipolabili. Bisognosi come tutti di trovare un significato al loro vivere, si rifugiano nella fede arrivando ad accettare gli abusi e le guerre fatte in suo nome.