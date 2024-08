Strage di Bologna Mollicone Fdi | Sentenze un teorema politico per colpire la destra Bolognesi | Vengono allo scoperto Il Pd | Meloni lo cacci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) L’anno scorso fu Marcello De Angelis,ra portavoce del governatore del Lazio, a sostenere incredibilmente l’innocenza degli terroristi neri condannati per ladi, oggi in una intervista a La Stampa Federico, deputato di FdI e presidente della Commissione cultura alla Camera, come fece De Angelis poi costretto alle dimissioni, attacca i giudici sostenendo che lesono frutto di “unperla”. Sostiene l’esponente del partito della premier Giorgiadi “aver letto le carte”, ma nell’intervista non entra mai nel merito né dei verdetti passati in giudicato, per gli ex Nar Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, né per ledi appello, entrambe con pena all’ergastolo, per il quarto Nar – Gilberto Cavallini – e per Paolo Bellini, ex killer di ‘ndrangheta e terrorista di Avanguardia Nazionale.