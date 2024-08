Sospensione delle rate del mutuo per alluvione in Valle d’Aosta come richiederla

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 4 agosto 2024) Disposta ladei mutui inin conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024. L’ordinanza è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto da Abi (Associazione bancaria italiana) e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favorepopolazioni colpite da calamità naturali. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sarà possibile per le banche dar seguito alla richiesta dell’Abi di dare immediata attuazione alladei mutui per questo territorio. L’ordinanza è stata inizialmente pubblicata sul sito del Dipartimento della protezione civile, poi l’Abi ha inviato una circolare agli associati.