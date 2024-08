Sapete come si chiama questo ragazzo? Un flop ai Giochi come Giovanni Toti e Giorgio Armani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Quelle di Parigi sono di sicuro le Olimpiadi più politiche degli ultimi 20 anni. Non solo per le polemiche sulle pugili intersex Imane Khelif e Lin Yu-Ting. Non solo per la presenza degli atleti palestinesi, in aperta polemica con quelli israeliani. Non solo per gli strascichi della guerra fra Ucraina e Russia. A questii politici li abbiamo potuti vedere schierati in prima linea, direttamente impegnati nelle gare a sei cerchi. E così nei giorni scorsi, aggirandosi fra gli stadi e i palazzetti parigini, ci si sarebbe potuti imbattere in alcuni dei leader del nostro panorama politico nazionale. Lo Stade de France è stato l'inedito palcoscenico di Beppe Grillo. Certo, non il Grillo che siamo abituati a conoscere, bensì il suo omonimo maltese. Uno sprinter 21enne, con lontane origini siciliane, che però non ha avuto troppa fortuna.